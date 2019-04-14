منتخب مصر للشباب يختتم دورة اتحاد شمال إفريقيا بالمركز الثاني

انتهت فعاليات دورة اتحاد شمال إفريقيا الودية تحت 18 سنة بفوز المنتخب المغربي بالبطولة برصيد 10 نقاط فيما جاءت مصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط منفوزين وتعادلين حيث فاز المنتخب على كينيا وتنزانيا وتعادل مع المغرب والجزائر .
وجاءت الجزائر في المركز الثالث برصيد 7
نقاط .
ومن جانبه أكد ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب أن الفريق قدم بطولة جيدة فى ظل تكوين منتخب مصر للشباب في أولى مراحله مشيرا إلى أن الدورة أفرزت العديد من السلبيات والإيجابيات التي استفاد منها الفريق.
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