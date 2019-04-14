المصري يسجل الهدف الأول أمام الإسماعيلي

تقدم المصري على نظيره الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافساتالجولة الـ29 من الدوري المصري وسجل أوموتو هدف المصري في الدقيقة 47 من عمر المباراة. شاهد الهدف الأول :

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