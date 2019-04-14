جماهير الزمالك تصل السويس لمؤازرة الأبيض أمام حسنية أغادير

وصلت حافلات جماهير نادي الزمالك إلى محافظة السويس، لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته اليوم أمام حسنية أغادير.

ويتقابل الزمالك اليوم الأحد مع بطل المغرب، في تمام التاسعة

مساءً، على ستاد الجيش الثالث بالسويس، في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان مسؤولو الأمن وافقوا على حضور

10 آلاف مشجع للقاء.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وحسنية أغادير، التي أقيمت هناك في المغرب، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.