شاهد: محمد صلاح يرفض الاحتفال أمام فريقه السابق تشيلسي

نجح ليفربول في إحراز الهدف الثاني، أمام تشيلسي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "أنفيلد"

ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل محمد صلاح هدف التعزيز للريدز، في الدقيقة 53، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، ليرفض الاحتفال أمام فريقه السابق، ويعتذر بطريقة رائعة.

