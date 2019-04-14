بالفيديو.. ليفربول يضرب تشيلسي بهدفين لماني ومحمد صلاح في دقيقتين

سجل فريق ليفربول هدفين في شباك نظيره، تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب ستاد أنفيلد رود، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة

الرابعة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

أحرز الهدف الأول نجم الفريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة

شاهد هدف محمد صلاح العالمي في شباك تشيلسي

52، واضاف الفرعون المصري محمد صلاح اتلهدف الثاني في الدقيقة 54 لتصبح النتيجة تقدم لفربول بهدفين دون رد.

شاهد هدف ليفربول الأول في شباك تشيلسي