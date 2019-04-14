بالفيديو.. ليفربول يضرب تشيلسي بهدفين لماني ومحمد صلاح في دقيقتين

سجل فريق ليفربول هدفين في شباك نظيره، تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب ستاد أنفيلد رود، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولةالرابعة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".
أحرز الهدف الأول نجم الفريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة
شاهد هدف محمد صلاح العالمي في شباك تشيلسي
شاهد هدف ليفربول الأول في شباك تشيلسي
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