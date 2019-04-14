ريال مدريد يحدد بدلاء بوجبا في حال فشل الصفقة

يسعى زين الدين زيدان المدير الفني للريال مدريد في التوقيع مع الاعب الفرنسي بول بوجبا خلال الصيف القادم وسط صعوبة التفريط في الاعب من جهة مانشستر يونايتد وذلك بسب تالق الاعب خلال الموسم الحالي تحت قيادة أولي جونار سولشاير بعد ان كان يعاني الاعب من قلة المشاركة مع جوزيه موريينو وكان علي وشك الرحيل ووضع الريال عدة لاعبين لضمهم خلال المركاتيو . وشك الرحيل ووضع الريال عدة لاعبين لضمهم خلال المركاتيو . ميراليم بيانتش البوسني لاعب يوفنتوس هو اللاعب الذي يشبه لوكا مودريتش ويتميز بامكانيات كبيرة ، ويملك لمسة جميلة , ويعتبر الافضل في مركزه في بالركلات الحرة . وضعه الريال ليكون بديل بول بوجبا Advertisements في حالة فشل الملكي في ضم الاعب الفرنسي وايضا وضع الريال لاعب اخر وهو . كريستيان إريكسن: يرغب الاعب في الانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم . ويعد اريكسن هو قائد الفريق في توتنهام. يوجه الفريق ويحرك باقي اللاعبين . و لكن سيواجه ريال مدريد صعوبة في ضم الاعب بسب صعوبة المفاوضات مع دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام بسبب السعر الذي سيطلبه خاص وان الاعب عقد ينتهي في صيف2020

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