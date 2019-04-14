مدافع مانشستر سيتي الأسبق وعملاق سلتيك ينضم إلى هيرتا برلين

وقع مدافع مانشستر سيتي الأسبق “ديدريك بوياتا” على عقود انتقاله إلى نادي هيرتا برلين هذا الأسبوع، قادمًا من سلتيك جلاسكو الاسكتلندي، رغم معاناته من إصابة على مستوى الركبة منذ يوم 31 مارس الماضي، ستبعده عن الملاعب حتى منتصف شهر يوليو.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أصيب في مباراة الديربي بالدوري الاسكتلندي أمام نادي جلاسكو رينجرز، والتي انتهت بفوز سلتيك 1/2 نهاية الشهر الماضي.

وبعدها بدأ مناقشة مستقبله مع هيرتا برلين، مستغلاً عدم تقديم عقد جديد من إدارة سلتيك، ومن المنتظر إلتحاقه بصفوف النادي الألماني مطلع شهر يوليو المقبل.

لكنه سيبقى خارج التدريبات التحضيرية للموسم الجديد حتى نهاية نفس الشهر، لحاجته للمزيد من الوقت لاستعادة لياقته البدنية.

وقدم ذو الأصل الكونجولي (الكونجو الديمقراطية)، مستويات متميزة مع سلتيك جلاسكو هذا الموسم، في 19 مباراة لعبها بالدوري المحلي، و8 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي، من بينهم مباراة تأهيلية.

بالإضافة إلى مشاركاته بالدوري المحلي والأوروبي، لعب بوياتا ثلاث مباريات في كأس اسكتلندا وشارك في مباراتين بكأس رابطة الأندية الاسكتلندية.

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وأُستدعي بوياتا للمشاركة لمدة 90 دقيقة في مباراة بلجيكا وروسيا لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) منتصف الشهر الماضي.

بوياتا لم يحصل على فرصة حقيقية رفقة ناديه السابق “مانشستر سيتي” خلال 7 سنوات قضاهم على ذمة النادي بين عامي 2008 إلى 2015، إذ لم يشارك في أكثر من 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض اللاعب المولود في العاصمة البلجيكية بروكسيل تجربة قصيرة مع ناديي بولتون وأندرز وتفينتي إنخشيدة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي بموسمي 2012/2011 و2013/2012 – على الترتيب –.

ومنذ رحيله عن مانشستر سيتي عام 2015، صار بوياتا أحد الأعمدة الرئيسية في خط دفاع سلتيك جلاسكو، حيث شارك في 90 مباراة بالدوري سجل خلالهم 12 هدفًا.

ويُجيد بوياتا اللعب كظهير على الرواق الأيمن وفي منطقة قلب الدفاع، حيث يصل طوله لـ 1.87 سم.