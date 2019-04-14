تركي آل الشيخ يغش من “موسيماني” لاسقاط الأهلي

اتبع مالك نادي بيراميدز “تركي آل الشيخ” نفس أسلوب تصريحات المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” لمضاعفة الضغط على لاعبي الأهلي قبل مواجهتهم الشاقة يوم الخميس المقبل.

رئيس هيئة الترفيه السعودية، غش طريقة موسيماني في الكلام عن الأهلي، خلال الحديث عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي مواجهة الأهلي ضد بيراميدز بعد خمسة أيام من توديع العملاق الأحمر لدوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز بنتيجة فادحة قوامها خمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب تلك الهزيمة الفادحة، الثقة المبالغ فيها التي تسللت إلى لاعبي الأهلي بواسطة تصريحات المدرب جنوب أفريقي.

واقتبس رجل الأعمال السعودي من منهج موسيماني في التنويم المغناطيسي للخصم حين كتب على تويتر، قائلاً “الأهلي سيفوز يوم الخميس لأنه عندما يتصدر لا يُفرط في المركز الأول، طموحنا هو المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي”.

ولم يكتف تركي آل الشيخ بالتقليل من طموحات فريقه، وحصرها في مركز الوصافة المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالتقليل من اللاعب الذي حارب لضمه قبل ساعات من المباراة الأولى أمام الأهلي “عبد الله السعيد” والذي صنع هدف التعادل وسجل هدف الفوز آنذاك.

Advertisements

وأضاف تركي آل الشيخ بقوله “أتوقع أن يكون عبد الله السعيد أسوأ لاعب في المباراة”.

ويغيب تركي آل الشيخ عن المشهد في مصر منذ مدة، فلم يصدر منه أي تصريح بشأن الدوري أو الأندية المصرية، منذ انتهاء أزمة مباراة الكأس بين الأهلي وبيراميدز والاتحاد المصري لكرة القدم منتصف شهر فبراير الماضي عن طريق تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

أما مدرب نادي صن داونز “موسيماني” فقد دأب على التقليل من نفسه ومن إمكانيات وتاريخ فريقه قبل مواجهة الأهلي، لتخفيف الضغط على لاعبيه قدر الإمكان.

وقال موسيماني “الأهلي يُعد أكبر فرق القارة هو أكبر من الوداد البيضاوي المغربي، وفريقنا مُجرد أولاد مقارنة بالعملاق المصري. ما قام به الأهلي لا يًصدق من حيث الصفقات بعدما قاموا بشراء لاعب بمبلغ ستة ملايين دولار، بالإضافة إلى إعادة رمضان صبحي من الدوري الإنجليزي”.

وأضاف “انظروا فقط إلى النجوم ثم ستدرك أننا أولاد صغار لم نفعل شيئًا”.

وبعد الفوز بخمسة أهداف نظيفة في جنوب أفريقيا يوم السبت قبل الماضي، قال موسيماني “أرفض الاحتفال بهذا الفوز، نسمح بالقليل من الفرحة، نحن كالأولاد الصغار أمام الأهلي والنتيجة التي تحققت لن تتكرر مجددًا، لن نتحدث كثيرًا عن مارتن لاسارتي، إنه مدرب كبير ولديه سيرة ذاتية عظيمة، إذا وضع لاسارتي سيرته الذاتية على طاولة عليها سيرتي الذاتية، فينبغي عليّ أن أخفي سيرتي الذاتية تحت هذه الطاولة”.

واعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى هذا الموسم يوم 10 أبريل الجاري، بعد فوزه الصعب على مصر المقاصة 1/2 في الجولة الـ 28، وخسارة الزمالك في نفس الجولة أمام المصري البورسعيدي 1/2.