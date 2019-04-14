أسطورة يوفنتوس يُعلن اعتزاله النهائي لكرة القدم

قرر أسطورة دفاع يوفنتوس، آندريا بارزالي، تعليق حذائه باعتزال كرة القدم عند نهاية الموسم الجاري 2019/2018، بعد أن شارك في تتويج بلاده بكأس العالم 2006، وحقق سبعة ألقاب للدوري الإيطالي رفقة السيدة العجوز.

وقال اللاعب في حديثه للصحفيين “سأعتزل في يونيه المقبل، لا أظن أنني قادر على المحافظة على لياقتي البدنية”.

وأضاف صاحب الـ 37 عامًا “عندما تكون لاعب كرة قدم، يصعب عليك التفكير في حياتك بعد اعتزال اللعبة، لكن الإصابات هذا الموسم ساعدتني على تفهم الأمور”.

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وتفكر إدارة نادي يوفنتوس، حسب ما أكدته صحيفة سبورت الكتالونية، في تعويض اعتزال بارزالي بالتعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي.

ويبحث يوفنتوس عن مدافع جديد لأن بونوتشي وكيليني أصبحا من المحاربين القدامى، على حد وصفها، ولن يصبح هناك مفرًا من ضم أومتيتي إذا ما أخفق النادي في شراء مدافع أياكس أمستردام “ماتياس دي ليخت”.

في سياق متصل، أكدت صحيفة لاجازيتا الإيطالية أن بارزالي قد ينضم إلى الطاقم الفني لنادي يوفنتوس قبل بداية الموسم المقبل 2020/2019، مع احتمالية تنصيبه مدربًا للمدافعين.

وكان بارزالي لعب كل دقيقة في موسم تتويج نادي فولفسبورج بلقب الدوري الألماني بموسم 2009/2008، وبعد عودته إلى إيطاليا ساعد يوفنتوس على التتويج بعدد هائل من الألقاب وصولوا لـ 15 لقبًا، دون احتساب الألقاب التي قد يتوج بها الفريق هذا الموسم.