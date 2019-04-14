مانشستر سيتي ينتزع قمة "البريميرليغ" ويضغط على ليفربول



انتزع فريق مانشستر سيتي، الأحد، قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) مؤقتا من ليفربول.



وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.



بذلك، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن ليفربول، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.



أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بصعوبة بهدف نظيف سجله رحيم سترلينج في الدقيقة 15.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أضاف سترلينج الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63.



وتمكن كريستال بالاس من تقليص النتيجة في الدقيقة 81 عبر الصربي لوكا ميليفوجيفيتش.



ومع حلول الدقيقة 90 جاء الهدف الثالث والاطمئنان لمانشستر سيتي عبر البرازيلي غابريل خيسوس.

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