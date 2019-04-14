اونلاين | Goal الزمالك وحسنية اكادير يلا شوت اليوم | بث مباشر- رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر كورة لايف ستار في مواجهة قوية تجمع بين الفريقين الليلة ضمن إياب الدور ربع نهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ويسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل التأهل والعبور للدور النصف النهائي من البطولة، ويسعى الزمالك إلى الفوز اليوم على أرضه من أجل إسعاد جماهير الأبيض في مصر والوطن العربي والتأهل لنصف نهائي البطولة، مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير يلا شوت الجديد يسعى أيضًا الفريق المغربي إلى تحقيق الفوز الليلة في مهمة صعبة على الديار المصرية.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر على الجانب الآخر كان الفريق الأبيض قد خاض المباراة الماضية في الدوري أمام المصري البورسعيدي في اللقاء الذي انتهى بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف ليخطف الأهلي الصدارة من الأبيض ويصبح الفارق نقطة وحيدة بين الفريقين وينافس الأبيض والأحمر على صدارة الدوري هذا الموسم ويسعى كل فريق إلى التتويج باللقب خصوصا النادي الأهلي بعدما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد الخروج أمام صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي.

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مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر

كورة اون لاين مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجيش بالسويس، وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق أحمد الطيب.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وسط ترقب جمهور الأبيض لمشاهدة البث المباشر اون لاين ويسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل العبور والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ويحضر اللقاء مجموعة كبيرة من جماهير النادي الزمالك لمساندة الفريق في مواجهة عربية قوية الليلة بين الفريقين، وكان المستشار “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك، قد تحمل قيمة تذاكر الجمهور هدية لهم لتشجيع ومساندة الأبيض الليلة على ستاد الجيش بالسويس مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر يلا شوت.