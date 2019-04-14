اونلاين | zamalek now.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر.. Alzamalek today

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zamalek now.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر.. Alzamalek today

يخوض نادي الزمالك مواجهة قوية ضد حسنية أغادير مساء اليوم الأحد 14 أبريل ويأتي ذلك في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

zamalek now.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر.. Alzamalek today

ويلعب الزمالك مع حسنية أغادير على ملعب الجيش حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً من اليوم الأحد والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

zamalek now.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر.. Alzamalek today

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت في المغرب قد انتهت بالتعادل السلبي ويسعى الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز باللقاء.

zamalek now.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر.. Alzamalek today

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تقام مباراة الزمالك ضد حسنية أغادير الجزائري في إطار مباريات العودة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد 14-4-2019 في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وكانت مباراة الذهاب في الجزائر انتهت بتعادل الفريقين 0-0 .

zamalek now.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر.. Alzamalek today

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدف وحيد ليضمن التأهل لنصف نهائي البطولة مستغلا عامل الأرض والجمهور بعد نجاح الزمالك في التعادل السلبي مع حسنية أغادير في الجزائر.

يبدأ البث المباشر لمباراة الزمالك ضد حسنية أغادير في الساعة ٩ مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ستاد السويس بحضور جماهيري كبير لمؤازرة فريق الزمالك خاصة بعد خروج ممثل الكرة المصرية في دوري الأبطال النادي الأهلي عقب خسارته في مجموع مباراتي صن داونز بنتيجة ه-١ .

zamalek now.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر.. Alzamalek today

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم ضد حسنية أغادير لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة المفاجئة امام المصري بنتيجة ٢-١ في الدوري وفقدان صدارة المسابقة لحساب فريق الاهلى .