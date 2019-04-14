اونلاين | شووت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر 14-4-2019 كأس الكونفيدرالية

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موعد مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم

البطولة : كأس الكونفدرالية

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القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : احمد الطيب وجواد بدة

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية