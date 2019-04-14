اونلاين | يلا شوت Now HD مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الآن yalla shoot كورة اونلاين| شغال لايف يوتيوب ماتش ليفربول مباشر

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مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر يلا شوت، بعدما خاص 33 جولة من البطولة، يأتي الريدز في صدارة الدوري المحلي برصيد 82 نقطة وبفارق نقطتين عن السيتي الذي لديه 80 نقطة ولكن من 32 جولة فقط، حيث إن مباراة تشليسي مباشر الاسطورة ستكون محطة فارقة إذا أراد الأحمر التتويج باللقب الأغلى، وسنرصد لكم رابط البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي مباشرة سريع أونلاين kora star.

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ليفربول وتشيلسي مباشر يوتيوب، سيتم إقامة المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءا بتوقيت الرياض، الثالثة ونصف بتوقيت غرينتش، ولعب الفرعون المصري صلاح أمام الفريق اللندني أربع مباريات بقميص ليفربول، أحرز خلالها هدف وحيد، وننقل عبر تلك المقالة رابط kora live من خلال قناة بي ان سبورت تعليق يوسف سيف.

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وبعد انتصار مانشستر سيتي اليوم سيتوجب على ليفربول بقيادة المدير الفني يورجن كلوب تحقيق الفوز على البلوز واستعادة صدارة البريميرليغ من جديد.

أعلن ساري مدرب تشيلسي عن تشكيلة فريقه للمواجهة وجاءت كالتالي: كيبا – أزبلكويتا – روديجر – دافيد لويز – إيمرسون – كانتى – جورينيو – لوفتس تشيك – هودسون أودوي – ويليان – هازارد.