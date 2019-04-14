اونلاين | Yalla Live: بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت بلس kora News كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الاس

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بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت كورة ستار رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الاسطورة كورة اون لاين يوتيوب liverpool vs Chelsea بجودات مختلفة، يحل فريق تشيلسي مساء اليوم ضيفا على ملعب الآنفيلد حين تُجرى قمة الجولة 34 من البريميرليج بين ليفربول وتشيلسي في مواجهة منتظرة وصعبة للغاية على الطرفين لاسيما صاحب الأرض والحمهور الساعي وبقوة لمنع اهدار أي نقطة في ظل الصراع والمنافسة الشديدة بينه وبين مانشستر سيتي على صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي كورة ستار، بث مباشر ليفربول اليوم ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت الجديد كورة أون لاين بدون تقطيع، وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة حيث سيتم نقلها عبر قناة beIN Sports HD2 القناة المخصصة لمباريات الدوري الإنجليزي بتعليق يوسف سيف، وتأتي مواجهة اليوم للريدز بعد العودة من مباراة ذهاب دور الثمانية أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا والتي أنهاها اصدقاء صلاح بهدفين نظيفين جعلت مهمة الفريق في مباراة العودة سهلة بعض الشيء.

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بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين، ليفربول بث مباشر اليوم كورة ستار بث مباشر ليفربول وتشيلسي يوتيوب كورة لايف رابط مباراة ليفربول، ويأمل مشجعي البلوز تشيلسي في أن يقود نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد الفريق لتحقيق الانتصار وكان هازارد قد توقع فوز السيتي بلقب الدوري هذا الموسم حيث علل ذلك بأن ليفربول تجمعه مع فريقه مباراة وسيتمكن البلوز من خطف الثلاث نقاط مما يُبعد الريدز عن المنافسة ويهدي السيتي المركز الأول، فهل سيتطيع تحقيق ذلك أم أن ثلاثي الخط الهجومي للريدز له رأي آخر.

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وسيسعى كلوب لاستغلال سرعات الجناحين الهجوميين للفريق المتمثلين في محمد صلاح وساديو ماني هدافي الفريق حيت يقوم مهاجم الفريق فيرمينو بالنزول لمنطقة الوسط الهجومي واحداث خلخلة في دفاع البلوز حيث سيفكر ساري كثيرا قبل اشراك ماركوس ألونسو في مباراة اليوم بسبب تقدمه المستمر.

انتهت مباراة كريستال بالا والسيتي بفوز السيتي بثلاثة أهداف ويعود السيتي للصدارة برصيد 83 نقطة قبل انطلاق لقاء ليفربول الذي يدخل بتشكيل مكون من أليسون في حراسة المرمى، آرلوند، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، هندرسون، فابينيو، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينو.

عمليات الاحماء الآن على ملعب ليفربول، وجماهير الفريق تبدأ في الدخول الآن ولحظات على انطلاقة أحداث الشوط الأول من اللقاء المتوقع أن يبدأ ليفربول في السيطرة مبكرا في محاولة خطف هدف مبكر