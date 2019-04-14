اونلاين | Liverpool now رابط يوتيوب HD مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي.. كورة اونلاين.. kora live.. يلا شوت.. kora on line.. كورة HD

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تقدم "بوابة الخليج 365" بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح في المباراة التي تجمع بينهما مساء، اليوم الأحد، على ملعب ستاد أنفيلد رود، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

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تشيلسي وليفربول بث مباشر مشاهدة ماتش ليفربول وتشيلسي كورة أون لاين مباراة ليفربول وتشيلسي كورة لايف مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت، وتُذاع القمة الكروية على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق يوسف سيف الساعة الخامسة والنصف في القاهرة والسادسة والنصف في السعودية والثالثة والنصف بتوقيت جرينتش، وقد انتهت المباراة الأولى بالتعادل بهدف لكل منها.