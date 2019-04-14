اونلاين | شووت Yalla Liverpool مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول HD بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي رابط تابع لايف TAB3live لايف أون

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ليفربول الإنجليزي في مواجهة نارية للحفاظ علي الصدارة المؤقتة ضد نادي تشيلسي، وسيكون اللقاء علي ملعبه وبين جماهيره، فهل ينجح في خطف ثلاث نقاط هامة للغاية، لن تكون سهلة أبداً في ظل مستوي البلوز الأخير في المواجهات السابقة التي نجح فيها بتحقيق عدد من النتائج المميزة، بينما الريدز الذي فرط في الصدارة بفارق كبير عن السيتي، وبات في حاجة ماسة لسقوط الفريق المنافس من أجل العودة للصدارة، لن يكون في حاجة إلا للثلاث نقاط ضد البلوز، فهل ينجح محمد صلاح ورفاقه في تحقيق المطلوب أم لا.

ليفربول وتشيلسي، يلتقي نادي ليفربول الانجليزي الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره نادي تشيلسي في قمة مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من الدوري الانجليزي الممتاز، في مباراة يسعى فيها الريدز للانتصار والوصول للنقطة 85 ليبقى في الصدرارة مؤقتاً وينتظر تعثر السيتي في مباريات المقبلة ليكون بطلاً للدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب طال لأكثر من ثلاثين عاماً، سنتعرف من خلال هذه المقالة على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي.

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الاسبوع 34 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز

ومن المقرر أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 14 أبريل الجاري موعداً للقاء الريدز ضد البلوز في قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الانجليزي الممتاز، المباراة على ملعب أنفيلد معقلد نادي ليفربول، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة 34 من الدوري الانجليزي الممتاز

وتبث المباراة حصرياً عبر شبكة بي ان سبورت الرياضية، وأعلنت القناة بث اللقاء عبر بي ان سبورت 2، وسيتولى التعليق على المباراة يوسف سيف.

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آخر اخبار الفريقين قبل لقاء الاحد

ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز في شهر مارس.

يورغن كلوب يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس.

صرح يورغن كلوب مدرب ليفربول في المؤتمر الصفحي للقاء:”يجب علينا أن نكون في حالة جيدة أيضًا يوم الأحد وفي كل مبارياتنا القادمة لأن أهدافنا كبيرة. يتعين علينا القتال من أجل الفوز وأن لا نفكر في شئ غيره”.

خسر تشيلسي مرتين في آخر 16 مباراة لعبها ضد ليفربول قي جميع المنافسات حيث فاز في ست وتعادل في ثمانية لقاءات.