رياضة | الفيوم يتسلح بدعم الإدارة والمكافآت للبقاء بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيوم يتسلح بدعم الإدارة والمكافآت للبقاء بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيوم الرياضى استعدادته المكثفة للمواجهة الهامة والمصيرية أمام ضيفه الاعلاميين والمقرر إقامتها الخميس القادم بملعب الاسيوطى سبورت بالجولة 26 من دورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى.

وحرص مجلس إدارة نادى الفيوم برئاسة على مسعود و طارق السواح ومحمود عادل لاعب الفيوم السابق على حضور تظريبات الفريق للشد من اذر اللاعبين والجهاز الفنى قبل المباراة المصيرية بمشوار الفريق بالقسم الثانى .

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن إدارة النادى الفيوم تنوى اعداد مكافأة خاصة للاعبين لتحقيق الفوز وضمان البقاء بالقسم الثانى .

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كما حرص مجدى طلبه المدير الفنى للفريق على الاجتماع مع اللاعبين وتقديم التانية لهم على الأداء وتحقيق الفوز بالمباراة الماضية أمام سوهاج بعقر داره.

وشدد طلبه على لاعبيه بأهمية بذل أقصى جهد لتحقيق الثلاث نقاط واحترام المنافس .

ويحتل الفيوم المركز الحادى عشر برصيد 28 نقطة فيما يحتل الاعلاميين المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

وشهدت مباراة الإعلاميين والفيوم بالدور الأول فوز الأول بنتيجة 2 / 1 .