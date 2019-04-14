رياضة | تليفونات بني سويف: قادرون على العودة ونطمح لختام جيد للموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بني سويف: قادرون على العودة ونطمح لختام جيد للموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل الفريق الكروى الأول بنادى تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته تدريباته اليومية غدا الاثنين استعدادا لمواجهة الوليدية بالجولة 26 من منافسات دورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى والمقرر أقامتها الخميس القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى.

وكان لاعبو الفريق السويفى قد حصلوا على راحة من أداء التدريبات لمدة ثلاث أيام وذلك بعد أداء مباراة الالمونيوم باستاد الالمونيوم بقنا، ويغيب عن صفوف التليفونات الثنائى مانجا واحمد سقراط للإصابة.

وقال أبو العينين شحاته المدير الفنى لتليفونات بنى سويف فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : لدى ثقة فى إمكانيات اللاعبين فى تقديم مباراة ختامية متميزة وتحقيق الثلاث نقاط وبإذن الله يعود الفريق لاحتلال المركز الثالث.

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وأضاف : أسباب الخسارة بمباراه الألومنيوم فقد الامل فى المنافسة على المركز الثانى خاصة بعد الهزيمة من الإعلاميين وهذا الامر يعود لاننى منحت الفرصة لبعض البدلاء للحكم على مستواهم الحقيقى قبل نهايه الموسم رغم أننا قدمنا مباراه جيده وأضعنا اكثر من 8 فرص محققه للتليفونات مقابل 5 فرص للالمونيوم احرز منهم ثلاث أهداف.

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس برصيد 40 نقطة فيما يحتل الوليد المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

ونجح تليفونات بنى سويف فى تحقيق الفوز على الوليدية بمباراة الدور الأول بعقر داره بهدفين دون مقابل.