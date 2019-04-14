رياضة | صعود شباس كفر الشيخ وميت خلف للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صعود شباس كفر الشيخ وميت خلف للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب شباس كفر الشيخ، ونظيرة فريق ميت خلف إلى دوري القسم الثالث، عقب تعادل الفريقان بدون أهداف في المبارة الختامية لدورة الترقي، والتي أقيمت اليوم على ملعب "أجا" بالمنصورة.

وخاض ميت خلف اللقاء بتشكيل ضم: مصطفى شيكو وعبيدو وهاني شاكر، اسلام غباشي، وأحمد فيليكس، وأحمد شعبان ومحمود مرسي وعصام بريزة (محمود عمار) ومحمد قشطة (هشام عطوة ) وسلامة جمعة وأحمد ناجي (محمد السقا).

ومثّل فريق شباس كلاً من : إبراهيم عويس، صبري المسيرى ونبيل صبحي وابراهيم مبروك وعلاء الفخراني ويوسف شامه وعبدة زايد وسعيد الديهى ومحسن هنداوى ورامى سمير ومصطفى بطاطا.

التعادل رفع فريق شباس إلى 4 نقاط، بالمركز الأول، كما وصل ميت خلف للنقطة الثانية بالمركز الثاني، بينما لم يتأهل السنطة عن تلك المجموعة، حيث يحتل المركز الثالث والأخير بدون نقاط، ليبقى في القسم الرابع.

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وأدار اللقاء الحكم محمد البدري منطقة الدقهلية.

- ترتيب دورة الترقي

1- شباس كفر الشيخ : 4 نقاط.

2- ميت خلف : نقطتين.

3- السنطة : بلا نقاط.