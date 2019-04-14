رياضة | ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى تشيلسي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى تشيلسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي الممتاز كريستال بالاس 1 x

15:05 3 مانشستر سيتي ليفربول 2 x

17:30 0 تشيلسي الدوري الإسباني الدرجة الأولى جيرونا 0 x

18:30 0 فياريال فالنسيا - x

20:45 - ليفانتي الدوري الإيطالي كييفو فيرونا 0 x

18:00 1 نابولي فروسينوني - x

20:30 - انتر ميلان الدوري الألماني الدرجة الأولى فورتونا دوسلدورف 1 Advertisements x

15:30 4 بايرن ميونيخ الدوري الفرنسي الدرجة الأولى سانت إيتيان 1 x

17:00 0 بوردو ليل - x

21:00 - باريس سان جيرمان الدوري المصري المصري البورسعيدي 0 x

17:30 0 الإسماعيلي كأس الكونفيدرالية الأفريقية النادي الصفاقسي - تونس 1 x

18:00 0 نكانا - زامبيا الزمالك - مصر - x

21:00 - حسنية أكادير - المغرب نهضة بركان - المغرب - x

21:00 - غور ماهيا - كينيا

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