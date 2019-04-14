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رياضة | ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى تشيلسي (فيديو)

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الممتاز

كريستال بالاس

1

x
15:05

3

مانشستر سيتي

2

x
17:30

0

تشيلسي

الدرجة الأولى

جيرونا

0

x
18:30

0

فياريال

فالنسيا

-

x
20:45

-

ليفانتي

كييفو فيرونا

0

x
18:00

1

نابولي

فروسينوني

-

x
20:30

-

انتر ميلان

الدوري الألماني الدرجة الأولى

فورتونا دوسلدورف

1

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x
15:30

4

بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

سانت إيتيان

1

x
17:00

0

بوردو

ليل

-

x
21:00

-

باريس سان جيرمان

المصري البورسعيدي

0

x
17:30

0

الإسماعيلي

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

النادي الصفاقسي - تونس

1

x
18:00

0

نكانا - زامبيا

الزمالك - مصر

-

x
21:00

-

حسنية أكادير - المغرب

نهضة بركان - المغرب

-

x
21:00

-

غور ماهيا - كينيا

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