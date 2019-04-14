السيتي يعود للصدارة بثلاثية في شباك كريستال بالاس

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تحرير:أحمد سعيد ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
السيتي
تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مُقابل هدف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على ستاد سيلهرست بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) موسم 2018-2019. وشهدت المباراة سيطرة لاعبو السيتي على المباراة منذ بداية المباراة، الذي يأمل في عدم خسارة أي نقاط خلال الخمسة مباريات المُقبلة لأبناء بيب جوارديولا ومواصلة الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.
جاءت ثلاثية السيتي عن طريق، سترلينج الذي سجل هدفين في الدقيقتين 15 و63، ثم أضاف خيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر المباراة، وأحرز لوكا ميليفويفيتش هدف كريستال الوحيد في الدقيقة 81 من ضربة حرة مباشرة. بثنائية سترلينج رفع رصيده إلى 17 هدفا بعد تسجيل هدفين خلال مشاركته ويفصل رحيم سترلينج عن صاحب
جاءت ثلاثية السيتي عن طريق، سترلينج الذي سجل هدفين في الدقيقتين 15 و63، ثم أضاف خيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر المباراة، وأحرز لوكا ميليفويفيتش هدف كريستال الوحيد في الدقيقة 81 من ضربة حرة مباشرة.
بثنائية سترلينج رفع رصيده إلى 17 هدفا بعد تسجيل هدفين خلال مشاركته ويفصل رحيم سترلينج عن صاحب المركز الأول زميله سيرجيو أجويرو هدفين، بينما يفصل بينه وبين صاحب المركز الثاني المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هدف وحيد.
ويتساوي سترلينج في الأهداف مع مواطنه هاري كين لاعب توتنهام الذي يغيب بسبب الإصابة، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 17 هدفا لكلا منهما.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد السيتي إلى 83 نقطة في صدارة البريميرليج بشكل مؤقت، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي يواجه بعد قليل تشيلسي، وتوقف كريستال بالاس عند النقطة 39 بالمركز الـ13.
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