انت الان تتابع السيتي يعود للصدارة بثلاثية في شباك كريستال بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

السيتي

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مُقابل هدف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على ستاد سيلهرست بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) موسم 2018-2019. وشهدت المباراة سيطرة لاعبو السيتي على المباراة منذ بداية المباراة، الذي يأمل في عدم خسارة أي نقاط خلال الخمسة مباريات المُقبلة لأبناء بيب جوارديولا ومواصلة الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

جاءت ثلاثية السيتي عن طريق، سترلينج الذي سجل هدفين في الدقيقتين 15 و63، ثم أضاف خيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر المباراة، وأحرز لوكا ميليفويفيتش هدف كريستال الوحيد في الدقيقة 81 من ضربة حرة مباشرة. بثنائية سترلينج رفع رصيده إلى 17 هدفا بعد تسجيل هدفين خلال مشاركته ويفصل رحيم سترلينج عن صاحب

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