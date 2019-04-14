بايرن يعزز صدارته للدورى الألمانى برباعية فى شباك فورتونا...

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جدة - عمرو شويل تغلب فريق بايرن ميونخ على مضيفه فورتونا دوسلدروف بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الطرفين عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدورى الألمانى على ملعب "إسبريت أرينا".
أحرز أهداف بايرن ميونخ كلاً من كينجسلي كومان (هدفين) ثم سيرجي جنابري وليون جوريتسكا بالدقائق 15 و41 و55 و92 فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد دودي لوكيباكيو بالدقيقة 89 من ركلة جزاء.
بهذة النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى النقطة 67 فى صدارة جدول مسابقة الدورى الألمانى بفارق نقطة واحدة عن الوصيف بوروسيا دورتموند صاحب الـ 66 نقطة، فيما يتجمد رصيد فورتونا دوسلدروف عند النقطة 37 بالمركز العاشر.
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