شكرا لقرائتكم لاسارتي أسد على أندية الدورى نعامة فى أدغال إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلى مع الفريق مجموعة من المباريات المتميزة في بطولة الدوري حيث تمكن لاسارتي من الصعود بالفريق من المركز السادس إلى صدارة الدوري الممتاز .

على الجانب الأخر فشل الأوروجواني مارتن لاسارتي في مشواره الإفريقي مع القلعة الحمراء حيث خرج من دورالثمانية بهزيمة فاضحة أمام فريق صن دونزالجنوب إفريقي بعد الخسارة في المباراة الأولى في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة ولم يستطع التعويض في مباراة الإياب حيث فاز بهدف وحيد لتصبح النتيجة 5-1 ويودع صاحب الـ 8 ألقاب والوصيف في النسختين الماضيتين للبطولة.

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ويرصد " الخليج 365 " نتائج لاسارتي مع الأهلى في بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا .

لعب النادي الاهلى تحت قيادة مارتن 13 مباراة في بطلة الدوري فاز في 11 منها وهزم في مباراة وحيدة أمام نادي بيراميدز في مستهل مشواره مع الاهلى بينما تعادل في مثلها مع الفارس الأبيض في لقاء القمة .

وعلى الصعيد الإفريقي أبدى لاسارتي فشله بعد الخروج الفاضح أمام فريق صن دونز وودع الأهلى البطولة من دور الثمانية حيث خاض لاسارتي مع القلعة الحمراء 8 مباريات إفريقية فازفي أربعة منها وهزم في ثلاثة بينما تعادل في مباراة وحيدة .