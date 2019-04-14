شكرا لقرائتكم شاهد "كفتة وفراخ" من صن داونز لجماهير الزمالك أمام استاد السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يجد باعة الوجبات الخفيفه وسيلة لبيع وجباته لجماهير الزمالك التى تواجدت أمام ستاد السويس، لحضور مباراة حسنية أغادير، سوي الترويج لها بأنها وجبات الانتصار لفريق صن داونز الجنوب أفريقي الذي استطاع هزيمة منافسه الأهلي الغريم التقليدي للزمالك ودعا للوجبات أمام بوابات دخول الجماهير باستاد الجيش بالسويس قائلا: "كفته و فراخ من داونز". Advertisements يدخل الزمالك تحد جديد عندما يستضيف نظيره حسنية أغادير المغربى، فى إياب دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، بحضور 10 آلاف مشجع، على الرغم من تعادل الزمالك سلبيًا أمام حسنية أغادير فى مباراة الذهاب التى جمعتهما الأحد الماضى، على ملعب أدرار بالمغرب، ليضع قدمًا فى دور نصف نهائى الكونفدرالية إلا أن المباراة تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها الفريق الأبيض بعدما هُزم أمام المصرى البورسعيدى، بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز ليفقد معها الأبيض صدارة ترتيب الدورى، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة وحيدة ع الأهلى المتصدر، لذلك يعد لقاء الكونفدرالية بمثابة موقعة مصالحة الجمهور بتحقيق التأهل لنصف النهائى الأفريقى ثم العودة لفتح ملف الدورى.

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