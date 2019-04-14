ميزان جروس يرفع من كفة زيزو أمام إبراهيم حسن.. وبوطيب يتفوق...

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جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية داخل معسكر الزمالك، مفاضلة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق بين الثنائى أحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن لقيادة الجبهة اليمنى على الجانب الهجومى، فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.
ويعد الأمر مفاجأة لزيزو خاصة أن أسهم إبراهيم حسن ترتفع فى الساعات الماضية للمشاركة على حسابه بعدما كان اللاعب حاجزا لذلك المقعد منذ انضمامه فى شهر يناير الماضى على حساب إبراهيم حسن ولكن الساعات الأخيرة شهدت وجود مفاضلات بين الثنائى من جانب جروس.
أما على صعيد الهجوم، اقترب المغربى خالد بوطيب من الاستمرار فى قيادة خط الهجوم الفريق بعد المفاضلة بينه وبين عمر السعيد، كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.
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