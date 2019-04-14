شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك أمام البوابات لحضور لقاء حسنية اغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت كاميرا "الخليج 365" لحظة وصول أتوبيسات جماهير الزمالك، لنقلهم إلى ملعب استاد الجيش بالسويس، لمؤازرة فريقهم أمام حسنة أغادير المغربى، فى إياب دور الثمانية للكونفدرالية الإفريقى.

جماهير Advertisements وفتح استاد الجيش أبوابه لدخول جماهير الملكي الوافدة من القاهرة وكذلك أبناء محافظة السويس الذين حرصوا علي التواجد مبكرا" أمام مداخل الاستاد فى إطار رغبتهم فى مؤازرة الفريق لعبور محطة بطل المغرب والوصول للدور قبل النهائى من البطولة الأفريقية .

جمهور كان الزمالك قد حقق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى ويكفيه الفوز بأى نتيجة للعبور للدور التالى.

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