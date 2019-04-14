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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، الزمالك يواجه حسنية أغادير لحجز بطاقة نصف نهائى الكونفدرالية، وسعد سمير يطير إلى ألمانيا برفقة طبيب الأهلى للاطمئنان على إصابة الركبة.

اليوم.. الزمالك يواجه حسنية أغادير لحجز بطاقة نصف نهائى الكونفدرالية

يدخل الزمالك تحد جديد عندما يستضيف نظيره حسنية أغادير المغربى، فى إياب دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، بحضور 10 آلاف مشجع، على الرغم من تعادل الزمالك سلبيًا أمام حسنية أغادير فى مباراة الذهاب التى جمعتهما الأحد الماضى، على ملعب أدرار بالمغرب، ليضع قدمًا فى دور نصف نهائى الكونفدرالية.

سعد سمير يطير إلى ألمانيا برفقة طبيب الأهلى للاطمئنان على إصابة الركبة

رافق خالد محمود، طبيب الأهلي، سعد سمير مدافع الفريق فى رحلته العلاجية إلى ألمانيا صباح اليوم؛ للخضوع لفحوصات طبية بعد إصابته بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى، والتى يغيب على إثرها لمدة 3 أشهر.

طبيب الأهلى يحدد برنامج تأهيل كريم نيدفيد

حدد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس الهيئة الطبية بالنادى الأهلى، البرنامج العلاجي والتأهيلى الذى سيخضع له كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد عرضه عليه أمس للاطمئنان على إصابته وتحديد كافة الأمور المتعلقة بتأهيل وعلاج اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وليد سليمان يغادر إلى ألمانيا للاطمئنان على إصابته

غادر وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، القاهرة صباح اليوم متوجهاً إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته بعد انتهاء البرنامج التأهيلى الخاص للاعب وتعافيه من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة والتى تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائرى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

اليوم حفل ختام البطولة الأفريقية السادسة للرماية

يقام مساء اليوم حفل ختام البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية والتى تستضيفها مصر على ميادين نادى صيد 6 أكتوبر.

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أجيرى يطلب إقامة وديتىّ المنتخب قبل الكان فى العاشرة مساء

كشف مصدر بجهاز المنتخب أن أجيرى يرغب فى خوض مباراتين وديتين متدرجتىّ المستوى فى المعسكر الأخير قبل بطولة أمم افريقيا، وأن يكون مستوى المنتخبين اللذين سنواجههما متشابه مع منتخبات المجموعة وهى أوغندا، الكونغو وزيمبابوى.

المصرى قاهر الزمالك يصطدم بالاسماعيلى على ستاد الدفاع الجوى

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد لمتابعة اللقاء النارى الذى يجمع المصرى البورسعيدى بنظيره الاسماعيلى على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام .