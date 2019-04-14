مصر تتعادل مع الجزائر 1/1 وتحتل الوصافة خلف المغرب ببطولة شمال أفريقيا 2001

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين مع منتخب الجزائر بهدف لكل فريق فى بطولة شمال أفريقيا التى تقام فى إسكندرية وانتهت فعاليتها اليوم. احتلت مصر المركز الثاني فى البطولة التى ضمت 5 منتخبات هي المغرب و تونس و الجزائر وكينيا. Advertisements بينما احتل منتخب المغرب قمة البطولة برصيد 10 نقاط ثم مصر ثانياً برصيد 8 نقاط و تونس ثالثاً برصيد 7 نقاط. اختار ربيع ياسين 24 لاعبا للانضمام للدورة هم : حمزة علاء ومحمد المغربي وهاني عمرو ومحمد أشرف ومحمود صابر وحماده الفيل وحسام يسن (الأهلي) وإيهاب العايدي (المصري) ومصطفى الروبي (وادي دجلة) ومحمود العشري وعبد الله عادل وزياد محمد وأحمد مسعد (إنبي) وفارس مجاهد (سموحة) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) ومحمد شحاتة وهاني عنتر (طلائع الجيش) ومحمود صابر (النجوم) وحسام حسن (غزل المحلة) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود العالمي (بتروجت) وزياد طلبة وأحمد سالم (المقاولون العرب).

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