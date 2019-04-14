شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد حسام حسن وجدو أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لسموحة، سرعة تجهيز الثنائى حسام حسن ومحمد حمدى زكى مهاجمى الفريق لمباراة الداخلية المقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب الشرطة بالعباسية فى الثامنة مساءً.

وكان محمد حمدى زكى غاب عن الفريق فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى للإيقاف، فيما غاب حسام حسن بسبب الإصابة بآلام فى العضلة الخلفية.

ونجح الجهاز الطبي فى تجهيز الثنائي عن طريق رفع معدل اللياقة البدنية بتدريبات خاصة على الرغم من حصول الفريق على راحة.

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ويسعى حسام حسن لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بالفوز فى مباراتين متتالتين على حرس الحدود والإنتاج الحربى والابتعاد بصفة مؤقتة عن مرحلة الخطر لتحقيق فوز على الداخلية للابتعاد نهائيا عن مرحلة الهبوط.

فى إطار مختلف، صرف مجلس إدارة النادى برئاسة فرج عامر مكافأة الفوز على الإنتاج الحربى، بالإضافة لمكافأة إجادة منحها عامر للاعبين من جيبه الشخصي عقب عودة الروح للاعبين والفوز على الإنتاج الحربى.