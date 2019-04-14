شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الزمالك يتوافد على مدرجات موقعة أغادير بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جمهور الزمالك فى التوافد على مدرجات مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.



ستاد الجيش بالسويس

وكان لقاء الذهاب بين الزمالك وحسنية أغادير المغربى، التى أقيمت على ملعب أدرار فى مدينة أغادير، قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقان ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بأى نتيجة من أجل التأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية.



ملعب مواجهة الزمالك وحسنية أغادير