شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر لاعبى الزمالك من مرتدات أغادير.. وتعليمات خاصة للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من الهجمات المرتدة التى سيعتمد عليها فريق حسنية أغادير فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم على استاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد جروس على ضرورة توخى الحذر وعدم ترك المساحات أمام لاعبى أغادير لمنعهم من شن أى هجمات على مرمى محمود جنش، كما منح جروس تعليمات خاصة لخط الدفاع، بضرورة تغطية محمود علاء فى حال تقدمه فى الكرات الثابتة، خاصة أنه يجيد التهديف، ووجوده فى منطقة جزاء المنافس أمر مهم للغاية.