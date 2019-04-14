شكرا لقرائتكم خبر عن "عيون على الجائزة".. فريدة عثمان تستعد لتمثيل مصر فى بطولة السباحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب السباحة المصرية فريدة عثمان المشاركة فى بطولة جديدة للسباحة الدولية خلال الصيف المقبل، ضمن سلسلة البطولات التى تشارك فيها بصفة دورية.

وقالت السباحة المصرية فريدة عثمان: " عيون على الجائزة.. لا استطيع الانتظار لتمثيل مصر فى بطولة العالمية الخامسة هذا الصيف.. شكرًا جزيلاً على دعمك الرائع وشكرنا الخاص لشركائى على إيمانهم المستمر".



السباحة المصرية فريدة عثمان تبحث عن البطولات

وكانت السباحة المصرية فريدة عثمان بالميدالية الذهبية فى بطولة TYR PRO SWIM للسباحة فى سباق 50 متر فراشة، فى البطولة التى أقيمت بمدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية، وحققت السباحة المصرية رقما قياسيا جديدا بزمن 25.65 ثانية لتكسر الرقم المسجل باسم السباحة الأمريكية كيلسى داليا المقدر بزمن 25.74 ثانية.

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