سوبر كورة.. كشف حساب الأوروجوانى لاسارتى مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الأهلى من البطولة الأفريقية بعد هزيمة ساحقة نالها من الفريق الجنوب أفريقى صن داونز، بخماسية نظيفة فى مباراة الذهاب، بينما فاز الأهلى بهدف فى مباراة الإياب، ليخرج بفارق الأهداف.
لاسارتى الذى يعد أول مدير فنى أجنبى من خارج القارة الأوروبية يقود الفريق الأهلاوى، أظهر تباينا كبيرا فى نتائجه مع الفريق على المستويين المحلى والقارى، قاد الأهلى فى 21 مباراة منذ توليه المهمة فى الثامن عشر من ديسمبر للعام الماضى 2018.
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