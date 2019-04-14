سوبر كورة يكشف مصير جروس مع الزمالك وحقيقة رحيله قبل نهاية الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور فى الأفق أزمة بين مجلس إدارة نادى الزمالك والسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بسبب انتهاء عقد المدير الفنى بنهاية شهر مايو المقبل، وهو ما يؤدى إلى ترك الخواجة السويسرى للفريق قبل نهاية الموسم، وذلك نظرًا لإيقاف المسابقة بسبب مشاركة المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، مما جعل الدورى يمتد إلى أواخر شهر أغسطس.
ولأجل هذا حرص سوبر كورة على معرفة مصير الخواجة السويسرى وهل سيترك الفريق قبل انتهاء الموسم أم لا.
لمعرفة مصير جروس مع الزمالك حتى نهاية الموسم اضغط هنا..
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