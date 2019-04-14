الزمالك ينقل جماهير وأعضاء النادى بأتوبيسات للسويس لدعم الفريق أمام أغادير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مسؤولو نادى الزمالك حافلات لنقل جماهير النادى وأعضاء الجمعية العمومية لملعب الجيش الثالث بالسويس لحضور لقاء حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية. وكان الأمن قد وافق على حضور 10 آلاف مشجع للقاء الزمالك أمام بطل المغرب فى الكونفدرالية. Advertisements ويلتقي الزمالك مع حسنية أغادير المغربى فى التاسعة مساء اليوم الأحد فى إياب دور الثمانية للكونفدرالية على ملعب الجيش بالسويس، وكان لقاء الذهاب في المغرب انتهى بالتعادل السلبي.

جماهير الزمالك

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