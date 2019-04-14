شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أزمة تذاكر فى مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع المئات من جماهير الزمالك بالسويس أمام بوابات استاد الجيش من غير حاملى تذاكر مباراة الزمالك وحسنية أغادير، فى إياب دور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية، أملا فى الحصول على تصريح دخول الاستاد قبل إقامة اللقاء لمؤازرة اللاعبين .

ويسعى مسئولو أكاديمية الزمالك بالسويس لحل الأزمة وتوفير تذاكر للجماهير، والتى شهدت رواجا لبيع تذاكر المباراة فى السوق السوداء، ووصلت قيمتها إلى 120 جنيها لسعر التذكرة الواحدة على الرغم من أن قيمة التذكرة 20 جنيها فقط.

وكان الزمالك حقق تعادلا سلبيا فى لقاء الذهاب بالمغرب، ويكفيه تحقيق أى فوز بأى نتيجة للعبور للدور قبل النهائى من البطولة.



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ازمة تذاكر 3



ازمة تذاكر 4



ازمة تذاكر 5



ازمة تذاكر 6