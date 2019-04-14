- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أزمة تذاكر فى مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالسويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع المئات من جماهير الزمالك بالسويس أمام بوابات استاد الجيش من غير حاملى تذاكر مباراة الزمالك وحسنية أغادير، فى إياب دور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية، أملا فى الحصول على تصريح دخول الاستاد قبل إقامة اللقاء لمؤازرة اللاعبين .
ويسعى مسئولو أكاديمية الزمالك بالسويس لحل الأزمة وتوفير تذاكر للجماهير، والتى شهدت رواجا لبيع تذاكر المباراة فى السوق السوداء، ووصلت قيمتها إلى 120 جنيها لسعر التذكرة الواحدة على الرغم من أن قيمة التذكرة 20 جنيها فقط.
وكان الزمالك حقق تعادلا سلبيا فى لقاء الذهاب بالمغرب، ويكفيه تحقيق أى فوز بأى نتيجة للعبور للدور قبل النهائى من البطولة.
ازمة تذاكر 2
ازمة تذاكر 3
ازمة تذاكر 4
ازمة تذاكر 5
ازمة تذاكر 6
ازمة تذاكر
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أزمة تذاكر فى مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.