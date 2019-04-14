جودى فايد لاعبة دجلة تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت جودى محمد فايد، لاعبة نادى وادى دجلة، على المركز الاول فردى عام فى بطولة الجمهورية للجمباز تحت 12سنة المقامة فى نادى طلائع الجيش. كما حصلت جودى على الميدالية الذهبية والمركز الأول على جهاز البيم والحركات الأرضية وحصان القفز والمتوازىي. Advertisements ويشرف علي الفريق الدجلاوى محمد عبد العزيز المدير الفنى وشريف وائل وخالد محيى ودنيا عباس.

تتويج جودي بالميدالية



جودي

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