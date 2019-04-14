شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن تحمل قيمة تذاكر مباراة أغادير ويطالب بعدم الهتاف ضد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تحمل قيمة تذاكر الجماهير هدية منه لهم لدعم الفريق الأبيض فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة المقرر لها مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

وطالب مرتضى منصور جماهير الزمالك، خلال الإشراف على تنظيم تحركهم من خلال الأتوبيسات التى وفرها النادى من مقره إلى الاستاد، بعدم وجود هتافات ضد الأهلى خلال المباراة.

ووعد مرتضى منصور جماهير الزمالك بأنه فى حالة نجاح تلك التجربة والالتزام بالتشجيع المثالى فى المدرجات فإنه سوف يتم استكمالها خلال المباريات المقبلة للفريق.



جمهور الزمالك



جمهور الزمالك