شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى بعد زيارة فضل: "قفلنا ملف قرعة الكان.. واللقب مصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق والنجوم الحالى، إغلاق ملف مراسم سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر يونيو المقبل، بعد زيارة محمد فضل مدير بطولة الكان للحارس الدولى فى مران النجوم اليوم.

وكتب الحضرى عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "حضور صديقى العزيز محمد فضل تدريبى النهاردة وحرصه على توضيح كل الأمور بخصوص حفل القرعة باعتبره حاجة كبيرة جدا بالنسبة لى، شكرا فضل وكمان باشكر الأب الروحى المهندس هاني أبوريدة والصديق الغالى المهندس أحمد مجاهد، الموضوع كده اتقفل وكلنا داعمين لمنتخب مصر وبإذن الله اللقب يكون مصرى .



عصام الحضري

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وتداولت أنباء حول غضب عصام الحضرى من عدم دعوته لحضور حفل قرعة بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة الجمعة، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مجموعة تضم منتخبات، زيمبابوى، الكونغو الديمقراطية وأوغندا.



الحضري وفضل



عصام الحضري ومحمد فضل