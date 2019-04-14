بيكسب بالثلاثة.. هل يواجه حسنية أغادير مصير الفتح وطنجة أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى التاسعة من مساء اليوم فريق الزمالك نظيره حسنية أغادير المغربى، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى يقام باستاد الجيش بالسويس.
وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والمنافس المغربى، والتى أقيمت بملعب أدرار، الأحد الماضى، قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.
ويسعى الفريق الأبيض لتخطى حسنية أغادير وتحقيق الفوز فى لقاء اليوم، خاصة أن التاريخ يدعم الزمالك فى لقاءات العودة امام الأندية المغربية ، خاصة وإن كانت مباريات الذهاب قد انتهت بالتعادل سلبيا.
التقى الزمالك فى النسخة الحالية من البطولة مع اتحاد طنجة المغربى بذهاب دور الـ32 من النسخة الحالية من البطولة، وتعادل سلبيا، فجاءت مباراة العودة بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها للزمالك إبراهيم حسن، وعمر السعيد، ويوسف أوباما.
وفى عام 2015 التقى الزمالك مع الفتح الرباطى المغربى بذهاب دور الـ 16 من الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت المباراة بالتعادل سلبا، لكن الزمالك حقق المفاجأة فى لقاء العودة، وتغلب على الفريق المنافس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وصعد للدور التالى.
ويُمنى الزمالك النفس بأن يلقن حسنية أغادير نفس مصير الفتح الرباطى واتحاد طنجة، ويفوز فى لقاء اليوم بثلاثية، ليحصل على بطاقة التأهل لدور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
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