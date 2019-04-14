بامبو وشيلونجو يقودان هجوم الإسماعيلى أمام المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى سيدومير يانفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، تشكيل فريقه لمواجهة المصرى البورسعيدى فى إطار منافسات الأسبوع الــ29 بالدورى . وشهد التشكيل عودة ثنائى الدفاع محمد مجدى وباهر المحمدى بعد انتهاء إيقاف الأول وشفاء الثانى. وجاء التشكيل على النحو التالى: حراسة المرمى.. محمد فوزى خط الدفاع.. طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدى – أحمد أيمن. Advertisements خط الوسط.. محمود دونجا – محمود متولى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم.. كريم بامبو – شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمود رضا – محمد هاشم – إبراهيم عبد الخالق – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال – محمد الضرف – إبراهيم حسن.

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