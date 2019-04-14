شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد يساند الجهاز الفنى واللاعبين قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، وأعضاء مجلس الإدارة، على حضور تدريب الفريق الكروى الأول اليوم بملعب الاتحاد بالشاطبى قبل موقعة الجمعة المقبل أمام مصر المقاصة، لمساندة الجهاز الفنى واللاعبين .

وأكد مصيلحى أنه لا وقت للانقسام والخلافات وإنما لا بد من أن يكون الجميع على قلب رجل واحد، خاصة أن الفريق يحتاج إلى فوز وحيد للابتعاد عن منطقة الخطر، مؤكدا أنه لم يبخل بأى مجهود على النادى سواء فى كرة القدم أو السلة وجميع الألعاب داخل النادى، بالإضافة إلى الصحوة الإنشائية التى يشهدها النادى.

وحول المطالبة برحيل حلمى طولان المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون أبدى محمد مصيلحى دهشته من القلة التى تهاجم الفريق فى هذا التوقيت الصعب، مطالبا الجميع بالوقوف خلف الفريق والمساندة وأن يكون الحساب فى نهاية الموسم، مؤكدا أن مجلس الإدارة يدعم الفريق والجهاز الفنى حتى نهاية الموسم.