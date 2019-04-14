شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. آنسات طائرة الزمالك يحصدن المركز الثانى ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الفريق الأول لآنسات طائرة الزمالك، بقيادة إيهاب على، المركز الثانى ببطولة الجمهورية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما توج الأهلى بالبطولة.

كان فريق آنسات الزمالك يحصد دائمًا المركز السادس أو السابع ببطولة الجمهورية، إلا أنهن نجحن فى تلك المسابقة بالتقدم لعدة مراكز، وحصدن الترتيب الثانى بعد الأهلى، بفضل الجهود المبذولة من مجلس الإدارة وهانى زادة المشرف على جميع الألعاب الجماعية والأب الروحى لفريق أنسات الطائرة، وعلاء فهمى رئيس القطاع.