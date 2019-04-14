صور.. جماهير الزمالك تصل السويس والاستاد يفتح أبوابه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت حافلات جماهير الزمالك مدينة السويس لمؤازة فريقها فى مباراة اليوم أمام حسنية أغادير باستاد الجيش فى التاسعة مساء، فى إياب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية. وفتح استاد الجيش أبوابه لدخول جماهير الملكى الوافدة من القاهرة، وكذلك أبناء محافظة السويس الذين حرصوا علي التواجد مبكرا أمام مداخل الاستاد، فى إطار رغبتهم فى مؤازرة الفريق لعبور محطة بطل المغرب والوصول للدور قبل النهائى من البطولة الأفريقية. وحقق الزمالك نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى، ويكفيه الفوز بأى نتيجة للعبور للدور التالى.

جماهير الزمالك Advertisements

جماهير الزمالك

جماهير الزمالك تصل السويس

جماهير الزمالك

جماهير الزمالك

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