شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي تتوج ببطولة دى بى دى للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، بلقب بطولة دي بي دى الدولية المفتوحة، والتى استضافتها مدينة ايندهوفين الهولندية.

وفازت الوليلي على مواطنتها المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً وبطلة العالم، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استغرقت 65 دقيقة، حيث استطاعت أن تعود من الهزيمة بشوطين نظيفين لتفوز بثلاثة أشواط متتالية، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 9-11, 11-8, 11-8, 11-8 .

وتصنف بطولة دي بي دي بفئة البطولات الذهبية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 106 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعد ذلك اللقب الثاني على التوالي الذي تحصده الوليلي على حساب الشربيني في أقل من شهر بعد أن توجت رنيم ببطولة بلاك بول للاسكواش عقب تغلبها على نور الشربيني أيضاً في المباراة النهائية .

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رنيم الوليلي



نور الشربيني



الوليلي



نور ورنيم