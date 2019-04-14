beIN بث مباشر مباراة الزمالك وحسنية أكادير يلا شوت كورة أون لاين kora zamalek الاسطورة مشاهدة مباراة...

بث مباشر مباراة الزمالك وحسنية أغادير يلا شوت كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير بث مباشر كورة أون لاين الزمالك بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع، يستضيف ملعب الجيش بالسويس اليوم مواجهة عربية افريقية مرتقبة في دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية حين يخوض الزمالك لقاء العودة أمام فريق حسنية أكادير المغربي بحثا عن بطاقة التأهل لنصف النهائي والتي قد نجح الزمالك في تمهيد هذا الأمر حين استطاع الخروج بشباك نظيفة في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل.

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك وحسنية اغادير يلا شوت، كورة ستار بث مباشر الزمالك يوتيوب الاسطورة الزمالك مباشر، وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة بحضور جماهيري من المتوقع أن يكون 10 آلاف مناصر، ويسعى جروس لاستغلال عامل الأرض والجمهور وعودة مايسترو خط الوسط في الفريق فرجاني ساسي الذي قد غاب عن الفريق في مواجهة الفريقين منذ أسبوع ثم عن مباراة الدوري أمام المصري.

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الزمالك بث مباشر كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك وحسنية أغادير كورة ستار كورة أون لاين مشاهدة مباراة الزمالك اليوم kora star يوتيوب بث مباشر، وتحدث ميجيل جاموندي مدرب الفريق المغربي عن اللقاء حيث أكد في المؤتمر الصحفي قيمة نادي الزمالك وأن فريقه يعلم أن القلعة البيضاء أكثر خبرة منهم في البطولات والدليل على وجود لاعبين مميزين بالزمالك هو نتيجة اللقاء الذي انتهى بدون أهداف بالرغم من الضغط الذي فرضه فريقه على الفارس الأبيض.

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سيتم اضافة البث بعد قليل

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