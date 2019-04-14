لحظة بلحظة| متابعة نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14-4-2019 في الكونفدرالية...

تتجه أنظار عشاق القلعة البيضاء في جميع أنحاء الوطن العربي بعد ساعات قليلة صوب ملعب الجيش يمدينة السويس، حيث اللقاء المرتقب والهام الذي سيجمع بين الزمالك المصري ونظيره حسنية أغادير المغربي في إطار مباريات الإياب لدور ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وتعقد جماهير القلعة البيضاء أمالا كبيرة على الفريق في الوصول إلى نصف نهائي هذه البطولة الغائبة عن عرين القلعة البيضاء منذ سنوات طويلة، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نتابع معكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة.

مباراة الزمالك وحسنية أغادير

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي في المغرب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة سيطر فيها الفريق المغربي على مجريات الأمور من الناحية الهجومية، ولكن استطاع دفاع الزمالك أن يصمد أمام الهجوم المغربي لتخرج المباراة بهذه النتيجة، ويكفي الزمالك في هذه المباراة للتأهل الفوز بأي نتيجة.

تشكيل الزمالك الليلة

من المتوقع أن يخوض المدير الفني للزمالك هذه المباراة بكل نجومة وقوته الضاربة، حيث من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي.

حارس المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وحمدي النقاز.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا وفرجانى ساسى ويوسف أوباما.

خط الهجوم: خالد بو طيب.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير والقنوات الناقلة لها

سوف تقام مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وسوف تذاع المباراة حصريا من خلال قناة بي إن سبورتس HD1، كما ستذاع المباراة عبر القناة الثانية الأرضية المصرية.

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

لحظة بلحظة سوف نتابع معكم نتيجة المباراة فور انطلاقها.