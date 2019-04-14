Bein live : يلا شوت yalla shoot| الآن رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | بث مباشر مباراة ليفربول...

live bein : يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين كورة ستار كورة اون لاين، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء العالم مباراة قوية وهامة لدي جماهير الفريقين حيث سيلتقي فريق ليفربول ونظيره فريق تشيلسي وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الانجليزي، لنتعرف من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة له، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اونلاين.

مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

كورة لايف مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر، يسعي فريق ليفربول لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة والحفاظ على صدارته في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، حيث يحتل المركز الأول برصيد 82 نقطة، أملاً في تحقيق سلسلة انتصاراته، أما بالنسبة لفريق تشيلسي فأن هدفه الوحيد في هذا اللقاء الفوز وحصد نقاط ليرفع ترتيبه حيث يحتل المركز الرابع برصيد 66 نقطة، يلا شوت مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

ينطلق اللقاء اليوم بين ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 2 ببث اللقاء على الهواء مباشرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي