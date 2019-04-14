liverpool بث مباشر سريع| مشاهدة ليفربول وتشيلسي بث حي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي...

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مباراة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

دقائق وتنطلق المباراة..

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صافرة بداية المباراة

6: تهديد أول قوي بعد عرضية رائعة من ماني إلى صلاح ولكن كيبا يتصدى لتسديدة الملك.

26: فابينيو يرسل كرة طويلة إلى صلاح الذي يمهدها إلى القائد هندرسون الذي يسدد ولكنها تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية…

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